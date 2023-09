Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a effectué une visite à Conakry au cours de laquelle il a rencontré le Premier ministre, Bernard Goumou.

Les deux hommes ont échangé, lundi 25 septembre 2023, sur les questions liées à la transition en cours dans le pays et la lutte contre l’immigration clandestine. Sur les deux, Margaritis Schinas a réitéré la disponibilité de l’UE à accompagner la Guinée dans sa transition et à se mobiliser contre les passeurs de l’immigration irrégulière.

« C’était un honneur et un plaisir de rencontrer le chef du Gouvernement, Monsieur le Premier Ministre accompagné de ses collaborateurs de toutes les parties de l’administration de l’Etat qui touchent à la coopération avec l’Union Européenne. Je viens ici en tant que porteur d’un message de coopération autour de domaines qui traditionnellement unissent la Guinée avec l’Union Européenne : l’emploi, les infrastructures, la mobilité humaine, les opportunités pour des jeunes, la sécurité, la migration. On encadre cette relation dans un programme ambitieux de 239 millions d’euros qui est en pleine application. Je pars de Conakry avec l’assurance que cette coopération va s’intensifier et restera globale ; pas segmentée; pas fragmentée. Nous allons essayer d’accompagner ce pays dans ce pouvoir de transition et de regarder près de l’Union européenne en tant que partenaire et amie », a déclaré Margaritis Schinas. Selon des propos rapportés par la Primature de la République de Guinée.

La lutte contre l’immigration clandestine est un sujet qui préoccupe l’Union Europeenne. Et la Guinée est particulièrement l’un des principaux pays de départ de migrants clandestins en Europe.