Fort des ses victoires (8-0) à l’aller et (0-3) au retour, le Syli National féminin a écarté l’Ile Maurice et rejoint le second tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024 où il croisera… le Mali.

Vainqueur ce soir (0-3) à Port Louis, capitale de l’Ile Maurice, l’équipe nationale féminine a validé son ticket pour le second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations féminine après son écrasante victoire (8-0) à Conakry.

Aminata Camara (6’ et 38’) et Mabinty Camara (33’), ont permis aux guinéennes de consolider leur avance du match aller et de continuer leur aventure.

Cependant, le Syli National féminin a du lourd sur la planche, puisqu’il retrouvera le Mali au second tour. Vainqueur de la Centrafrique (1-7) en déplacement, les maliennes ont confirmé à domicile ce mardi (victoire 3-0).

L’équipe guinéenne entraînée par Sékou Tidiane Kaba devra donc réaliser l’exploit d’éliminer le voisin malien pour atteindre la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Maroc 2024. Une mission très compliquée, cependant pas impossible.