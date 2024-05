Pourtant intraitable jusque-là, le Club Industriel de Kamsar a perdu à domicile pour la première fois de la saison, contre l’Association Sportive des Mineurs de Sangarédi, dans un scénario assez surprenant.

Le stade de l’amitié de Kamsar a été le théâtre dun événement majeur ce dimanche en Ligue 1 guinéenne. Jusque-là irrésistible devant son public de Kamsar, le Club Industriel de Kamsar est tombé cet après-midi sous les coups d’un voisin.

Comme à l’aller (victoire 4-0), l’Association Sportive des Mineurs de Sangaredi a eu raison du CIK, malgré une première mi-temps parfaitement maîtrisée par les locaux. L’ouverture du score signé Sekou Oumar Yansané (20’ 1-0) sur une longue ouverture de son défenseur El Jireh Nsingani, présageait une soirée tranquille. C’était sans compter sur la résilience, la patience et l’efficacité des Mineurs de Sangaredi.

Le match change de physionomie en seconde mi-temps, pendant que le Club Industriel de Kamsar effectuait ses premiers changements, Sangaredi confisque d’abord le ballon et commence ensuite à se procurer les meilleures occasions. Naby Sylla, bien trouvé par son attaquant sur une remise de la tête, égalise pour les visiteurs (62’, 1-1).

Entré en jeu, Mohamed Camara donne l’avantage aux visiteurs en plaçant une tête croisée imparable dans le filet adverse (1-2, 73’). Ce n’est pas la fin de l’histoire, puisque le CIK concède encore un autre but. C’est le milieu offensif Mohamed Touré qui se trouve à la conclusion d’un très bon mouvement collectif (1-3, 81’).

La fin du match est une démonstration collective des bleus, qui réussissent à rallier à leur cause, le charmant public du stade l’amitié. Cette défaite coûte au CIK, se première place au classement au profit de son adversaire du soir qui compte désormais deux points de plus (30 contre 28) et enchaîne ainsi sa 4 victoire de suite.

Les Résultats de la journée (J16) :

Wakriya AC (0-1) Horoya AC

Renaissance (3-1) Gangan

SOAR (0-1) Flamme Olympique

Loubha FC (2-1) Ashanti GB

CI Kamsar (1-3) ASM Sangarédi

AS Kaloum (2-1) FC Séquence

Mardi 07 Mai 2023 : Hafia FC vs Milo FC