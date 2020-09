Rencontré en marge de la cérémonie d’accueil du président du parti Union des forces démocratiques de Guinée, de retour au pays ce vendredi 25 septembre 2020, le vice-maire de de Matam a exprimé son regret vis-à-vis de la gouvernance actuelle.

Une gouvernance qui, selon ses propres termes, est caractérisée par «les mensonges», «les fausses promesses» et «la division ethnique». Selon Ismaël, désormais membre du principal parti d’opposition, le peuple de Guinée a finit par découvrir la vérité: « Le peuple a compris pendant 10 ans, que la gouvernance du RPG c’est de la manipulation, pendant 10 ans on nous a promis des routes, pendant 10 ans on nous a promis de la prospérité, mais malheureusement on ne voit que de la division ».

Pour tourner la page de cette réalité, Ismaël Condé propose une solution: « Aujourd’hui, la solution est là. C’est Elhadj Cellou Dalein Diallo, le candidat idéal, le candidat qui va ressembler les Guinéens autour d’un idéal, autour des valeurs de la démocratie ».

Parlant de l’élection présidentielle du 18 octobre, Ismaël Condé a indiqué que son parti ne va pas consacrer sa campagne qu’à mobiliser de foule. Selon cet opposant, cette fois-ci, des stratégies visant à préserver les voix des urnes sont en train d’être mises en place.

« L’élection de cette année, ce n’est pas que mobilisé la foule. Nous sommes en train de prendre des dispositions techniques pour mettre en nu toutes les magouilles de la CENI du RPG », conclut-il.