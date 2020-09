Le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement (CNOSC-DDG), se dit préoccupé par le contenu des discours des candidats à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Le président de cette plateforme déplore l’attitude de certains candidats qui commencent à tenir des discours « ethniques» à l’occasion de la campagne électorale.

Salmana Diallo, demande à ces derniers de présenter des excuses publiques à l’opinion nationale.

« Le CNOSC-DDG demande à l’ensemble des candidats d’accentuer leurs discours sur leurs programmes de société. Ils n’ont qu’à dire à la population quand ils seront élus, qu’est-ce qu’ils vont faire. Nous demandons à tous ceux qui ont tenu des discours ethniques de présenter des excuses à la population ».

Aux citoyens appelés à voter le 18 octobre 2020, l’activiste de la société civile demande de sanctionner les candidats qui tiennent des discours divisionnistes et régionalistes. « Nous demandons à tous les citoyens de ne pas voter pour un candidat qui parle d’ethnie, de ne pas voter pour quelqu’un qui adopte un langage de violence ».

Salmana Diallo appelle aussi les institutions républicaines, plus particulièrement la CENI, à jouer pleinement leurs rôles pendant cette période sensible. « Nous invitons l’administration et surtout la CENI à traiter tous les 12 candidats en lice et les militants des partis politiques, au même pied d’égalité», conclut-il