Guinée : Mamadi Doumbouya décore les Conseillers Nationaux de la Transition

À travers une série de décrets présidentiels lus ce mardi 25 août 2026 sur les antennes de la télévision nationale (RTG), le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a décerné plusieurs distinctions honorifiques aux Conseillers Nationaux de la Transition (CNT).

Ces décorations, accordées au sein de l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre National du Kolatier, viennent saluer « les éminents services rendus à la Nation » par les membres de l’institution parlementaire durant leur mandat s’étant étalé du 22 janvier 2022 au 17 juillet 2026.

Distinction spéciale pour la Présidence du CNT

​En tête des récipiendaires, le Docteur Dansa Kourouma, qui a présidé le Conseil National de la Transition tout au long de cette période charnière, a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Kolatier par décret présidentiel.

Ordre National du Mérite

​Plusieurs hauts dirigeants du bureau du CNT ainsi que les présidents de commissions ont été faits Commandeurs dans l’Ordre National du Mérite :

Membres du Bureau du CNT :

Mme Hadja Maimouna Yombouno, 1ère Vice-Présidente

M. Elhadj Seny Facinet Sylla, 2ème Vice-Président

Mme Fanta Conté, Secrétaire parlementaire

M. Yamoussa Sidibé, Secrétaire parlementaire

M. Mouridou Doumbouya, Secrétaire parlementaire

Mme Maimouna Barry, Secrétaire parlementaire

Présidents de Commissions :

M. Mohamed Aly Thiam, Président de la Commission Constitution, Lois organiques, Administration publique et Organisation judiciaire

M. Hamidou Camara, Président de la Commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle budgétaire

M. Ibrahima Sory Keïta, Président de la Commission Affaires étrangères, Guinéens de l’Étranger et Coopération internationale

Dr Alpha Abdoulaye Diallo, Président de la Commission Affaires économiques et Développement durable

Général Roger Pepe Sagno, Président de la Commission Défense, Paix et Sécurité

M. Elhadj Abdoul Karim Dioubaté, Président de la Commission Réconciliation, Droits humains, Justice, Communication et Information

Mme Hawa Bangoura, Présidente de la Commission spéciale permanente Contrôle et Comptabilité

Monseigneur Jacques Boston, Vice-Président de la Commission Réconciliation, Droits humains, Justice, Communication et Information

Grade d’Officier

Le grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite a été attribué aux vice-présidents des différentes commissions parlementaires :

Mme Fingui Camara, Vice-Présidente de la Commission Constitution

M. Mohamed Kaba, Vice-Président de la Commission du Plan et des Finances

Mme Aïssata Camara, Vice-Présidente de la Commission Affaires économiques

M. Mohamed Victor Bangoura, Vice-Président de la Commission Défense et Sécurité

Mme Tigidanké Traoré, Vice-Présidente de la Commission Affaires étrangères

Mme Massoud Barry, Vice-Présidente de la Commission Santé, Éducation et Affaires sociales

La distinction de Chevalier de l’Ordre National du Mérite a été décernée aux rapporteurs des commissions du CNT :

M. Jean Paul Kotembédouno, Rapporteur de la Commission Constitution

M. N’Gouamou Fabara Koné, Rapporteur de la Commission du Plan et des Finances

Mme Saran Traoré, Rapporteure de la Commission Affaires économiques

Mme Bademba Baldé, Rapporteure de la Commission Défense et Sécurité

M. Dominique Togbomon, Rapporteur de la Commission Affaires étrangères

Mme Asmaou Barry, Rapporteure de la Commission Réconciliation et Droits humains

Mme Makoudja Seny, Rapporteure de la Commission Contrôle et Comptabilité

Grade de Commandeur :

Professeur Hassane Bah, Président de la Commission Santé, Éducation, Affaires sociales et Culturelles.

Grade d’Officier :

Général de 2e section Abdoulaye Keïta, Conseiller National

Général de 2e section Amadou Kaba, Conseiller National

Général de 2e section Elhadj Amadou Toubaté, Conseiller National