Éliminatoires CAN U23 : la Guinée exemptée du premier tour, voici son parcours

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce mardi au Caire, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U23 2027. Exemptée du premier tour, la Guinée connaît désormais son parcours pour tenter de décrocher une place en phase finale de la compétition.

Le compte à rebours est lancé. La CAN U23 2027, qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, a connu une première étape importante avec le tirage au sort des éliminatoires, effectué dans la capitale égyptienne.

La Guinée débutera au deuxième tour

À l’instar de 14 autres sélections, la Guinée est exemptée du premier tour des éliminatoires. Le Syli national espoir fera ainsi son entrée en lice au deuxième tour, où il affrontera le vainqueur de la double confrontation entre les Seychelles et le Botswana.

En cas de qualification, les Guinéens devront franchir un troisième et dernier tour face au vainqueur de l’opposition entre le Congo, l’Angola et la Namibie. Cette ultime étape sera décisive pour décrocher l’un des billets qualificatifs pour la phase finale.

Quatrième de la précédente édition, disputée en 2023, la Guinée ambitionne de retrouver le rendez-vous continental avec un double objectif : réaliser un parcours ambitieux et tenter de décrocher une qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Sept tickets qualificatifs en jeu

Déjà qualifiée en tant que pays hôte, l’Égypte ne participera pas aux éliminatoires. Au total, 42 sélections seront en lice pour tenter de décrocher l’un des sept tickets encore disponibles.

À l’issue des trois tours de qualification, les sept équipes qualifiées rejoindront ainsi l’Égypte pour constituer le plateau final de huit nations.

Le calendrier des éliminatoires dévoilé

La CAF a également communiqué le calendrier des différentes étapes des éliminatoires :

Premier tour : matchs aller du 28 au 30 septembre 2026, matchs retour du 1er au 4 octobre 2026 ;

Deuxième tour : matchs aller le 9 novembre 2026, matchs retour le 17 novembre 2026 ;

Troisième tour : prévu en mars 2027.

La phase finale de la CAN U23 2027 se disputera en Égypte en novembre 2027. Les dates précises de la compétition n’ont pas encore été communiquées par la CAF.

Pour le Syli national espoir, le chemin vers la phase finale est désormais tracé. Il faudra d’abord franchir le cap du deuxième tour avant de se rapprocher d’une nouvelle participation à la CAN U23 et, surtout, de l’objectif olympique.