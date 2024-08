Les échos artistiques se font de plus en plus résonnants en faveur du général Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée. Après les soutiens de Takana Zion et Singleton, un nouvel artiste, encore discret aux yeux du grand public, s’ajoute à cette vague de soutien.

Dans une vidéo récemment diffusée par l’ancien Maire de Matam, Ismaël Condé, un jeune chanteur surnommé “Zangue” se distingue. Vêtu d’un uniforme militaire, il interprète un morceau vibrant dans une langue locale, élevant la figure du général Doumbouya. Avec des paroles répétées avec ferveur, il proclame : “Général Mamadi, il va rester, général Doumbouya, il va rester. Il ne partira pas, il ne changera pas, il va rester. CNRD, c’est vous qui pouvez.”

Ce soutien artistique, bien que moins connu, ajoute une note puissante à l’orchestration politique actuelle, soulignant le rôle croissant de la musique dans les dynamiques de pouvoir et de soutien en Guinée.

La sortie officielle de cette chanson sur les différentes plateformes de téléchargement numérique est prévue pour le 5 septembre prochain, date qui correspond aux 3 années du CNRD au pouvoir.