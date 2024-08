Petit Kandia, l’un des artistes les plus influents de la scène musicale guinéenne, fête ses 18 ans de carrière avec deux grands concerts à Conakry les 29 et 30 novembre 2024. L’artiste se produira respectivement à l’hôtel Noom et au Palais du Peuple, où il compte partager ce moment historique avec ses fans et les mélomanes. En marge de cette célébration, il présentera son nouvel album, un projet à dimension internationale.

Un héritage musical riche et des débuts prometteurs

De son vrai nom Sory Kandia Kouyaté, Petit Kandia est né le 20 novembre 1985 à Conakry, en Guinée, au sein d’une famille de griots, les gardiens des traditions orales et musicales de la culture mandingue. Héritier de ce riche patrimoine, il commence à chanter dès l’âge de 10 ans lors de cérémonies traditionnelles aux côtés de sa mère et de son frère. Sa carrière professionnelle débute en 2006 avec le titre “Touba”, qui lui vaut le prix de “Meilleur espoir” aux Djembé d’or.

Une ascension marquée par des distinctions

Petit Kandia gagne en notoriété en 2009 avec son album “Talibé”. Cependant, c’est en 2012 que sa carrière prend une dimension nationale avec la sortie de l’album “Ça fait mal”, porté par le tube “N’kanou”. Ce projet, qui mélange les sonorités mandingues à des influences pop, jazz, soul et funk, lui permet de remporter plusieurs distinctions dont les titres de “Meilleur artiste” aux Djembé d’or et aux Guinée Music Awards. Petit Kandia confirme ensuite son statut avec les albums “N’töma” en 2016 et “Du bien” en 2021.

Un album international pour faire rayonner la culture guinéenne

Petit Kandia s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans sa carrière avec la production d’un album international. Ce projet vise à fusionner les sonorités guinéennes avec des influences musicales modernes et à collaborer avec des artistes internationaux. En parallèle, Petit Kandia souhaite promouvoir la diversité culturelle guinéenne à travers des partenariats artistiques et des performances dans des festivals de renommée mondiale.

Une tournée nationale et internationale en perspective

Pour accompagner la sortie de cet album, une tournée nationale et internationale est prévue. Petit Kandia se produira dans des festivals et des événements artistiques de grande envergure afin de faire découvrir son œuvre à un public plus large et d’étendre l’influence de la musique guinéenne au-delà des frontières.

À travers ce nouvel album et les initiatives qui l’accompagnent, Petit Kandia vise à renforcer la reconnaissance de l’art guinéen sur la scène mondiale, à créer des ponts culturels et à collaborer avec des artistes internationaux pour explorer de nouvelles perspectives artistiques. Avec 18 ans de carrière et une influence grandissante, Petit Kandia continue de marquer son époque tout en restant fidèle à ses racines, tourné résolument vers l’avenir.

Rendez-vous le 29 et 30 novembre à Noom hôtel et au palais du Peuple de Conakry. Déjà toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces événements. Les tickets seront bientôt disponibles sur billefacile.com.