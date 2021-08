Le procès des 14 travailleurs de la société Albayrak transport, arrêtés le 16 août dernier et poursuivis pour participation délictueuse à un attroupement interdit, destruction des biens s’est ouvert ce mardi 26 août 2021 devant le tribunal de première instance de Mafanco.

Dans son réquisitoire, le ministère public a rappelé que la gendarmerie n⁰4 de Matoto avait sommé les travailleurs de quitter la chaussée avant de procéder à leurs arrestation.

«Je vous demande monsieur le juge d’infliger des peines à l’égard de Mory Bangoura, Alseny Camara, Fatou Touré, Mouhamed Aissata Condé, Abdoulaye Kouyaté, Laye Nongo Mansaré, Alya Kemoko Soumah, Amara Camara, Lansana Condé, tout en les condamnant à 6 mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 500. 000 GNF, pour des faits d’attroupement. Ainsi, libérer Facely Traoré, Bountouraby Camara, Djenabou Diallo et Hamidou Camara. Tout en condamnant à un an d’emprisonnement et une amende de 2 millions de francs guinéens Abou Sangaré», a requis la procureure, Joséphine Loly Tinkiano.

Publicité

Pour l’avocat de la défense, Facely Traoré, il y a une main noire vers la haut qui dicte les ordres à faire dans ce dossier.

«Mon client était parti envoyé du riz et de l’eau à ses collègues arrêtés, c’est ainsi qu’il a été arrêté pour un fait inutile. Ces détenus ont respecté la loi en matière de grève tout en déposant un mémorandum pour un préavis de grève et en respectant tous les délais. Mes clients étaient en grève et non en manifestations», a déclaré l’avocat.

Pour rappel, ces travailleurs ont été arrêtés à l’occasion d’une grève déclenchée par le syndicat des travailleurs d’albayrak transport. Ils réclamaient l’augmentation des salaires à hauteur de 100%, la prise en charge sanitaire, l’immatriculation des travailleurs à la caisse nationale de sécurité sociale, et la signature d’un contrat de travail.

Mamadou Aliou Diaguissa Sow