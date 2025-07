Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et les trafics illicites, la Police nationale a mené, ce vendredi 25 juillet 2025, une vaste opération dans la commune de Ratoma, à Conakry. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’opération “Ouragan”, lancée pour démanteler les foyers de criminalité urbaine.

L’opération d’envergure a ciblé plusieurs lieux réputés sensibles, notamment les abords des rails de Kakimbo et les hauteurs du quartier Dar-Es-Salam, plus précisément à Combos, le plus grand dépotoir d’ordures de la capitale.

Au total, 15 individus ont été interpellés et placés à la disposition du Commissariat central de Ratoma pour les besoins de l’enquête. La police a également saisi divers objets, dont :

des plants de chanvre indien et des boules prêtes à la vente,

une importante quantité de tramadol de différentes qualités,

des armes blanches,

ainsi que d’autres objets jugés dangereux.

Selon la Direction générale de la Police nationale, l’intervention à Combos a donné lieu à des affrontements. Les agents ont dû faire preuve de sang-froid face à des jeunes décidés à en découdre. Des jets de pierres ont visé les forces de l’ordre, qui ont riposté à l’aide de gaz lacrymogènes. Certains policiers ont été légèrement blessés au cours de l’opération.

La Direction générale de la Police nationale rappelle que le numéro vert 117 reste joignable gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle appelle à la vigilance et à la collaboration citoyenne pour venir à bout de l’insécurité. L’opération “Ouragan” se poursuit sur l’ensemble du territoire national.