Le Président de la transition, Mamadi Doumbouya, a promulgué, jeudi 25 juillet 2024, une nouvelle loi, portant sur la sécurité sanitaire en Afrique de l’Ouest et centrale.

Le décret officialise la Loi L2024/15 adoptée en mai dernier par le Conseil National de Transition, qui autorise la ratification d’une convention de financement pour un programme régional de sécurité sanitaire.

Signée le 31 janvier 2024, cette convention, élaborée en collaboration avec la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et l’Association Internationale de Développement (IDA), a pour but de renforcer les capacités de réponse aux urgences sanitaires dans les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. Le programme repose sur une approche innovante de gestion et de coordination des interventions sanitaires, appelée approche programmatique à phase multiple.