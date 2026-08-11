État civil en Guinée : Djenabou Touré veut une administration plus proche des citoyens

À l’occasion de la Journée africaine de la décentralisation, du développement local et de l’état civil, célébrée ce 10 août 2026, la ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Djenabou Touré, a réaffirmé l’engagement des autorités guinéennes à renforcer la décentralisation et à rapprocher davantage l’administration des citoyens.

Dans une déclaration rendue publique à cette occasion, la ministre a notamment insisté sur le renforcement de l’autonomie des collectivités et sur la nécessité de bâtir des territoires capables de répondre efficacement aux besoins des populations.

« Je réaffirme l’engagement ferme de la République de Guinée à rapprocher l’administration de ses administrés, à consolider l’autonomie opérationnelle des collectivités décentralisées et à bâtir des territoires résilients, inclusifs et prospères », a-t-elle déclaré.

Djenabou Touré a également placé le citoyen au cœur de cette ambition, en mettant l’accent sur l’accès aux services publics et la reconnaissance juridique de chaque Guinéen, y compris dans les zones les plus éloignées.

« Notre ambition est claire : édifier une Guinée où chaque citoyen jouit d’une pleine existence juridique, est écouté et dignement servi ; une Guinée où chaque collectivité, de la capitale aux zones les plus enclavées, devient un véritable moteur de progrès socio-économique », a-t-elle souligné.

Malgré cet engagement en faveur d’une administration plus proche des citoyens, l’accès à l’état civil demeure un défi pour une partie de la population guinéenne. Le manque d’information, les difficultés d’accès aux services et l’éloignement de certaines localités constituent encore des obstacles à l’enregistrement et à l’obtention des documents d’état civil.

La mise en œuvre de cette ambition devra ainsi permettre de garantir à chaque citoyen un accès plus simple, plus rapide et plus effectif aux services d’état civil, notamment dans les zones les plus enclavées du pays.