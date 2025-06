Le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) tire la sonnette d’alarme après la création, le 14 juin dernier, d’une Direction générale des élections (DGE). Selon cette organisation, cette décision pourrait compromettre la stabilité du pays à l’approche des prochaines échéances électorales.

Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, 26 juin 2025, le Forum affirme observer avec une profonde préoccupation l’instauration de cette nouvelle structure électorale, dénonçant un processus unilatéral et non concerté.

« L’absence de dialogue avec les acteurs politiques et sociaux dans la mise en place de la DGE risque d’accentuer l’incompréhension entre les institutions et les citoyens », alerte la plateforme de la société civile.

Le FFSG met également en cause l’impartialité de l’administration dans un contexte où, selon lui, les décisions liées au processus électoral semblent de plus en plus orientées.

Plus loin, il déplore ce qu’il appelle “le caractère partisan qui se dessine” à travers cette initiative du pouvoir, redoutant qu’elle n’alimente une crise de confiance entre la classe politique et les autorités en charge des élections.

Face à ces inquiétudes, le Forum exige l’ouverture d’un dialogue franc et inclusif entre la junte et les forces vives de la nation.

Il appelle en outre le CNRD à assumer pleinement sa “responsabilité historique vis-à-vis des tensions potentielles liées au processus électoral”.

Par ailleurs , le Forum des Forces sociales réaffirme son attachement aux principes démocratiques et dit s’engager à préserver la cohésion sociale par des moyens légaux et pacifiques.