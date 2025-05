Les travaux de la commission chargée d’élaborer la convention collective nationale de la presse ont repris ce lundi 26 mai 2025, au siège de la Haute Autorité de la Communication (HAC). Mise en place à l’issue du Forum sur l’Avenir de la Presse en Guinée, tenu du 19 au 21 mai dernier, cette commission passe en revue, article par article, la première version du texte, dans le but d’aboutir à un consensus solide.

Elle réunit des journalistes, éditeurs et représentants syndicaux parmi lesquels figurent plusieurs personnalités influentes du paysage médiatique guinéen : Amadou Diallo, ancien correspondant de la BBC ; Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) ; Kalil Camara, juriste ; et Amadou Tham Camara, président de l’Association guinéenne de la presse en ligne (AGUIPEL). Leur implication renforce la légitimité des discussions et témoigne de l’engagement du secteur pour une presse plus structurée et mieux protégée.

Avant l’ouverture des travaux, le président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, a salué personnellement les membres de la commission. Il a réaffirmé son attachement à « un processus d’adoption concerté et inclusif de la convention collective, tel que recommandé par le Forum sur l’Avenir de la Presse ».

D’après le service de communication de la HAC, les discussions pourraient se poursuivre jusqu’à mercredi si nécessaire, afin de finaliser le document. Parallèlement, la commission en charge de l’autorégulation des médias est attendue vendredi prochain pour avancer sur le texte fondateur du futur organe d’autorégulation du secteur.

Ce double chantier – convention collective et mécanisme d’autorégulation – constitue une étape clé dans la volonté de refondation du paysage médiatique guinéen portée par l’autorité de régulation.

La convention collective, attendue depuis de nombreuses années, verra-t-elle enfin le jour ? L’avenir nous le dira.