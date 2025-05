À quelques jours de ses deux rencontres amicales prévues début juin face au Niger et à la Tunisie, au Maroc, le Syli National voit son programme purement et simplement annulé. En cause : un désengagement du gouvernement, via le ministère des Sports, qui aurait refusé de financer les déplacements et activités de l’équipe A dans le cadre de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA.

Le Syli est-il sanctionné pour ses mauvais résultats ?

Selon plusieurs sources, dont ConakrySport, les autorités guinéennes estiment qu’il est devenu inutile d’investir dans une sélection jugée peu compétitive ces derniers temps. Une source gouvernementale citée par le média affirme :

« Il est temps que la FEGUIFOOT prenne ses responsabilités. »

Dans le même temps, le ministère des Sports aurait décidé de réorienter les ressources financières vers l’équipe locale (le Syli A’), engagée dans le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024), prévu en août prochain. Une décision qui relègue Serhou Guirassy et ses coéquipiers au second plan.

Contexte sportif morose

Éliminée dès les qualifications de la CAN 2025, la Guinée peine également dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Elle occupe actuellement la 5e et avant-dernière place de son groupe, avec un avenir incertain.

Ces deux matchs amicaux auraient pourtant constitué une précieuse opportunité pour Michel Dussuyer et son groupe de peaufiner leur préparation avant la phase retour des qualifications, qui débutera en septembre. Le Syli devra alors affronter successivement la Somalie et l’Algérie.