Initialement prévu ce lundi 26 mai 2025, le délibéré dans l’affaire opposant l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Ousmane Kaba, et plusieurs anciens ministres à la société Bankina Pêche, n’a pas été rendu. La Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a renvoyé l’affaire au 9 juin prochain.

Ce dossier, vieux de près de trois décennies, remonte à 1997. Il implique plusieurs anciens ministres guinéens : Dr Ousmane Kaba, Boubacar Barry, ex-ministre de la Pêche et de l’Élevage, Mansa Moussa Sidibé ex-ministre de la Pêche et de l’Aquaculture et Moussa Condé alias « Tata Vieux » ex-ministre de la Pêche.

La société China National Fisheries Corporation (CNFC) est également citée dans cette procédure.

Les mis en cause sont poursuivis par la société Bankina Pêche, qui leur reproche des faits de faux, usage de faux en écriture publique et abus de confiance, et réclame un préjudice financier de 22 millions de dollars.

Lors de l’audience de ce lundi, tous les prévenus étaient présents à la barre, à l’exception de Moussa Condé, excusé pour raisons de santé. Le tribunal a donc pris la décision de reporter son verdict au 9 juin pour statuer.

Ce report prolonge encore l’attente autour d’un dossier complexe et sensible, dans lequel les enjeux judiciaires, politiques et économiques sont étroitement liés.