Dans quelques heures, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Amadou Oury BAH se prêtera à un exercice républicain, celui de prononcer devant la représentation nationale, la déclaration de politique générale du Gouvernement.

Au cours de ce grand oral, le successeur de Dr. Bernard GOUMOU, présentera les grandes orientations des prochaines actions de son Gouvernement. De même que les futures réformes à engager en adéquation avec les actions qui découlerons des orientations.

Est-il besoin de préciser, que chaque réforme impliquera une ou des mesures spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations de l’équipe gouvernementale.

Il y a lieu de rappeler également, que cet exercice s’inscrit en droite ligne des missions du Conseil National de la Transition définies par 𝐥𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧. A savoir, 𝒍𝒆 𝒔𝒖𝒊𝒗𝒊 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒆 𝒆𝒏 œ𝒖𝒗𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒖𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒖𝒕𝒆 𝒅𝒖 𝑮𝒐𝒖𝒗𝒆𝒓𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕.

Et selon le 𝑹𝒆̀𝒈𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒆́𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑪𝑵𝑻, notamment, en son article 12 alinéa 5 qui stipule que: « la représentation nationale reçoit le discours de politique générale du Gouvernement, présenté par le Premier Ministre».

En tant qu’organe législatif de la Transition, en charge aussi du contrôle de l’action gouvernementale, cette disposition permet au CNT d’avoir une plus grande visibilité et lisibilité sur la politique générale du Gouvernement. C’est une sorte d’outils de suivi et de contrôle.

Ainsi, les Honorables Conseillers nationaux pourront porter un regard responsable sur chaque secteur de la gouvernance.

Il convient de noter définitivement, l’objectif général est de faire prendre en compte, par le Gouvernement, des aspirations légitimes des populations guinéennes.

Zézé Pierre Guilavogui de la Cellule de communication du CNT