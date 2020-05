Suite à l’appel en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques publié le 21 avril dernier par la Fidh, le député français, Bastian Lachaud, a écrit au ministre français des Affaires étrangères pour solliciter l’implication de celui-ci auprès des autorités de Conakry pour la libération de Oumar Sylla- Foniké Mengué- responsable à la mobilisation du Fndc.

Dans sa lettre à Jean-Yves Le Drian, le parlementaire fait constater que Foniké Mengué « est retenu en détention sans qu’aucune charge crédible pèse contre lui ». Il estime donc que le responsable à la mobilisation du Fndc « est une victime exemplaire de la répression qui s’abat en ce moment sur la Guinée. Militant bien connu en faveur de la démocratie et du respect des droits humains, il est victime aujourd’hui des turpitudes qu’il combat ».

Le député se justifie en disant se joindre à l’appel de la Fidh et « prie » le ministre Le Drian « d’oeuvrer autant qu’il est possible auprès des

autorités de Conakry pour faire valoir cette demande et que d’une manière plus générale, le

tournant autoritaire que connait ce pays est de nature à dégrader gravement la relation

d’amitié que nous devrions pourtant entretenir avec lui. Je vous remercie de toute action que vous entreprendrez dans ce sens et vous prie

d’agréer, monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments républicains », signe M. Lachaud.

Foniké Mengué a été arrêté le 17 avril 2020, en début d’après-midi, par des agents de police à son domicile de Commandanya, dans la banlieue de Conakry après une intervention dans l’émission « Les Grandes Gueules » sur Espace FM au cours de laquelle il a dénoncé les violences de N’zérékoré le jour du scrutin du 22 mars qui ont fait de nombreux morts et blessés, des arrestations arbitraires et de harcèlement judiciaire à l’encontre des leaders et membres du FNDC.

Déféré au parquet du tribunal de première instance de Dixinn vendredi, 24 avril 2020, l’activiste est inculpé de « communication et diffusion de fausses informations et placé en détention à la Maison centrale.