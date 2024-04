Depuis son exil en Turquie, l’ancien président de la République suit de près l’actualité sociopolitique du pays. Alpha Condé ne rate plus aucune occasion pour exprimer sa compassion au peuple de Guinée qu’il a martyrisé pendant les 11 ans passés au pouvoir.

Sa dernière réaction porte sur le drame routier ayant fait 16 morts, selon le bilan officiel, entre Macenta et Guéckedou. “Suite au grave accident de la route, dans un bus de transport entre les villes de Macenta et Guéckedou, qui a causé de nombreux morts et blessés, j’adresse toutes mes sincères condoléances aux familles éprouvées et à l’ensemble du peuple de Guinée, pour ce drame qui plonge chacun d’entre nous dans le deuil”, a posté celui qui a dirigé la Guinée entre de 2010 au 5 septembre 2021.

Alpha Condé exprime aussi sa compassion aux familles des jeunes tués lors des manifestations contre les délestages électriques. “J’adresse également mes sincères condoléances aux parents de jeunes citoyens assassinés ces derniers jours en haute banlieue à Conakry, en marge des manifestations légitimes des populations de la capitale pour le rétablissement de la fourniture d’électricité dans la majorité des foyers qui en sont privés. Et à Lero, dans la préfecture de Siguiri”.

Il faut rappeler que, selon des acteurs politiques et des Ong de défense des humains, plus de 300 personnes avaient été tuées sous son règne pendant les manifestations sociopolitiques pour lesquelles des enquêtes n’avnaient pas été faites à l’effet d’identifier et de punir les auteurs.