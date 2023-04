Depuis plusieurs jours, le Soudan est en proie à un conflit opposant l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant du pays depuis le putsch de 2021, et les paramilitaires de son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo. Les violences ont déjà fait plus de 420 morts, selon l’ONU.

Les affrontements se déroulent principalement dans la capitale Kharthoum et dans la région du Darfour à l’Ouest. La situation est telle que les évacuations des étrangers sont très difficiles. Les États-unis ont obtenu des protagonistes un cessez-le-feu de trois jours.

Les autorités guinéennes ont déjà engagé l’évacuation des Guinéens vivant dans ce pays. Le directeur général des Guinéens établis à l’étranger, Mamadou Satiou Barry, a annoncé, ce matin dans l’émission Mirador de FIM FM, le départ du premier convoi vers l’Égypte.

“Les Guinéens établis au Soudan et qui ont souhaité rentrer au pays sont déjà en route pour le Caire. Tous ont quitté pour l’Égypte ce matin à la première heure et j’espère que dans la mi-journée ils seront au Caire. Ils sont au total 105 personnes identifiées au Soudan. Ceux qui ont bougé ce matin sont au nombre de 90 et ils ont tous exprimé le besoin de sortir du Soudan. Les trois autres ont profité avec leurs camarades ghanéens jusqu’au Caire pour ne pas se séparer d’eux”, a expliqué Satiou Barry.