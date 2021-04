C’est un coup de théâtre qui a sonné au sein de la plus haute instance du football guinéen. Mamadou Antonio Souaré, candidat à sa propre succession pour la présidence de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) n’est plus dans la course prévue le 14 mai prochain. C’est au terme d’une rencontre avec le chef de l’Etat, Alpha Condé, que le patron du Horoya AC a pris la décision de retirer sa candidature après une visioconférence avec Fatma Samora, Secrétaire générale de la FIFA.

Mamadou Antonio Souaré ne sera pas reconduit à la tête de la Fédération pour un second mandat. Même si, sa candidature avait été retenue par la Commission Électorale de l’instance, Antonio Souaré a renoncé à son poste. Selon des témoins qui ont assisté à la visioconférence entre Alpha Condé et Fatma Samora, la Sénégalaise aurait expliqué au président guinéen que si Antonio Souaré reste maintenu dans la course à tête de la FEGUIFOOT, la Guinée s’exposerait à des sanctions.

Invité dans l’émission »Mirador » de la radio FIM FM ce lundi 26 avril, Général Maturin Bangoura, président de la Ligue Guinéenne de Football explique ce nouveau rebondissement:

