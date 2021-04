Après le retrait de Mamoudou Antonio SOUARÉ, son conseiller Abdoul Karim BANGOURA « AKB » a suivi ses traces. Une demande de report du congrès et de réouverture des candidatures de la part de certains membres statutaires est en étude.

Ce feuilleton qui semblait connaître un dénouement ne fait que commencer apparemment. Après le désistement sous pression de Mamadou Antonio SOUARÉ pour un second mandat à la tête de l’instance dirigeante du football guinéen, un autre membre influent de son entourage a décidé de renoncer au poste de 1er vice-président pour lequel il était candidat. Abdoul Karim BANGOURA, ancien international guinéen connu sous le nom d’ « AKB », se retire.

Il avoue que cette décision est motivée par le retrait de son ami et collaborateur Antonio SOUARÉ : « En effet, ma décision fait suite au retrait de la candidature de Mamadou Antonio SOUARÉ avec lequel je partage les mêmes ambitions, la même vision et le même programme pour le développement de notre football… » explique AKB.

De leurs côtés, les membres statutaires à travers des courriers adressés à la Fédération Guinéenne de Football, demandent le report de l’assemblée générale élective prévue le 14 mai prochain et la réouverture des candidatures. Ils estiment que la candidature (retirée) de Mamadou Antonio SOUARÉ était le résultat d’un consensus d’une majorité écrasante de membres statutaires et se basent sur l’article 80 des statuts qui dit que les cas non prévus dans les statuts et règlements sont décidés par le comité exécutif, pour demander un report d’au moins 5 jours.

Les différentes divergences entre la commission électorale de la FGF et les institutions internationales a aussi été un point clé sur lequel ces membres se sont basés.

Affaire à suivre…

@JeuneElhadj