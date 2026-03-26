Le Premier ministre Bah Oury a présenté, ce mercredi 25 mars 2026, sa déclaration de politique générale devant la représentation nationale, conformément aux exigences constitutionnelles. À cette occasion, le chef du gouvernement a placé le développement des infrastructures routières au cœur de son action.

Dans son intervention, il a détaillé un ambitieux programme visant à moderniser le réseau routier national, considéré comme un levier stratégique de transformation économique et d’aménagement du territoire. « La réalisation de 2 900 kilomètres d’autoroutes et la mise en œuvre d’un programme progressif pour relier chaque capitale régionale à ses capitales préfectorales », a-t-il déclaré, constituent des priorités majeures.

Au-delà des grands axes structurants, l’exécutif entend également améliorer la connectivité locale. « Un réseau de dessertes locales reliant les chefs-lieux administratifs aux sous-préfectures sera progressivement mis en place », a précisé le Premier ministre.

À travers ces investissements, le gouvernement ambitionne de fluidifier les échanges et de stimuler l’activité économique. « Il s’agira de réduire les coûts logistiques, désenclaver les territoires et connecter les bassins de production », a-t-il souligné.

Dans cette dynamique, Bah Oury a annoncé un objectif chiffré : « la réalisation de 5 500 kilomètres de routes d’ici 2030 », traduisant la volonté des autorités d’accélérer le désenclavement du pays et de renforcer l’intégration nationale.