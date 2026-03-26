En marge de la présentation de la politique générale du gouvernement, ce mercredi 25 mars 2026, le Premier ministre Bah Oury a annoncé des dispositions en vue de la fermeture définitive de la décharge de Darsalam.

Dans sa communication, le chef du gouvernement a reconnu qu’il y a eu longtemps de tergiversations autour de l’assainissement et que la situation est désormais devenue inacceptable. « Nous avons pris des engagements et le président depuis bientôt trois ans avait indiqué que la décharge de la minière doit être fermée. Et j’ai le plaisir de vous dire que nous sommes relativement avancés dans la mise en oeuvre de l’opérationnalisation de la fermeture de la décharge de la minière et j’aurai une séance de travail avec le ministre en charge de ce secteur très rapidement parce qu’il faut qu’on prenne rapidement des mesures radicales. »

Revenant sur le cas spécifique de la décharge de Darsalam, Bah Oury indique que des discussions sont engagées, que des propositions de financement sont en cours et que les autorités guinéennes envisagent de faire de cette décharge ce que les autorités ivoiriennes ont fait de la décharge d’Akouédo. « D’ailleurs notre décharge est relativement modeste au regard de ce qu’était la décharge d’Akouédo à Abidjan et ils en ont fait une place aujourd’hui où c’est l’une des zones à Abidjan qui suscite le plus d’intérêt. Donc Darsalam dans quelque temps aura un bel avenir Inch’Allah. »