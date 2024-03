Lors d’une session plénière tenue ce mardi 26 mars 2024, au sein de l’hémicycle du Palais du Peuple, les conseillers nationaux de la transition ont examiné et adopté à l’unanimité deux accords de financement visant le développement du pays.

Le premier accord concerne le financement du programme “West Africa Digital Integration Program” (Programme d’intégration numérique en Afrique de l’Ouest), d’un montant de 60 000 000 USD, signé le 14 décembre 2023 entre l’Association Internationale de Développement (IDA) et la République de Guinée. Ce programme régional pilote, qui inclut également la Guinée-Bissau, la Mauritanie et la Gambie, vise à accroître l’accès et l’utilisation du haut débit à l’échelle régionale, favorisant ainsi l’intégration d’un marché numérique unique en Afrique de l’Ouest.

Les composantes principales de ce financement incluent le développement de l’infrastructure de connectivité, la promotion du marché des données numériques, le soutien au commerce électronique et aux services publics en ligne, ainsi que des mesures d’appui à la gestion et à la mise en œuvre du projet.

Selon Gilbert Andega Camara, de la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire, ce programme permettra d’élargir l’accès au haut débit, de stimuler le développement du marché numérique, de réduire les coûts d’accès et de renforcer la cyber-résilience du pays.

La ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Rose Pola Pricemou, a souligné l’importance de ce projet pour la souveraineté numérique de la Guinée, mettant en avant la nécessité d’accroître l’accès aux services numériques de base pour tous les citoyens.

Le second accord adopté concerne le financement du projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural dans les régions de la Moyenne Guinée et de la Haute Guinée. Doté d’un financement de 40 millions de dollars US, ce projet vise à fournir un accès durable à l’eau potable et à l’assainissement pour près d’un million de personnes dans les zones rurales d’ici à 2029.

Les principales composantes de ce projet comprennent le développement des infrastructures d’eau et d’assainissement, des services de conseil pour les études et la supervision des travaux, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, ainsi qu’une composante d’audit financier.

Selon Mohamed Kaba de la Commission des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire, ce projet permettra d’améliorer considérablement l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les populations rurales ciblées, contribuant ainsi à la réduction des maladies d’origine hydrique et à l’amélioration des conditions de vie.