Lors de sa rencontre avec les acteurs politiques le lundi, 25 mars 2024, à la primature, le Premier ministre, Bah Oury, est revenu sur le processus du retour à l’ordre constitutionnel.

Contrairement à l’engagement du président de la transition, à l’occasion de son discours du nouvel an, Bah Oury souligne qu’il va y avoir un retard dans l’exécution du chronogramme lié notamment au recensement administratif à vocation d’État civile.

Toutefois, le Premier ministre rassure les acteurs politiques de sa volonté de travailler avec l’ensemble de son gouvernement pour rattraper ce retard.

“Le président de la transition lors de son allocution du 31 décembre dernier a fixé le cap pour l’année 2024. C’est un programme relativement lourd. La consultation référendaire n’est pas lourde en elle-même, mais le processus pour l’obtention du fichier électoral est un processus décisif et qui est essentiel. Nous avons réitéré au niveau du département de l’administration du territoire cette exigence du président pour que tout soit fait pour que la parole présidentielle puisse être respectée. Le respect de cette parole est important pour assurer la crédibilité du discours gouvernemental et assurer également le respect que l’extérieur peut avoir des décisions des autorités guinéennes. Il va de soi qu’il y ait des retards dans la mise en œuvre du plan national du recensement administratif à vocation d’État civile. Et toutes les mesures idoines de ma part et du gouvernement dans sa globalité seront prises pour rattraper ce retard afin de respecter l’engagement présidentiel pour l’organisation du référendum”.

En ce qui concerne l’organisation des élections, le Premier ministre précise que le rendez-vous de 2024 n’est plus tenable.

“Le principe de réalité nous oblige dans ce contexte à savoir que les consultations électorales ne pourront pas de manière effective se tenir au cours de l’année 2024. C’est une situation de fait, ce n’est pas une volonté politique de retarder le retour à l’ordre constitutionnel. Et à tous les niveaux nous allons échanger avec l’ensemble des partenaires de la République de Guinée sur ce sujet pour qu’on en tire les leçons et que les dispositions soient prises”, a-t-il martelé.

Bah Oury a saisi cette occasion pour inviter les acteurs politiques à s’impliquer pour la réussite du processus du recensement.

“Il faut que nos compatriotes soient enrôlés pour avoir les documents essentiels de leur identification afin qu’on puisse extraire un fichier électoral suffisamment exhaustif cela va concourir à la crédibilisation des prochaines consultations électorales. Et c’est essentiel pour la démocratie. Donc c’est un engagement de nous tous pour que cela puisse être une réussite”.