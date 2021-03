La hausse annoncée du prix du carburant en Guinée irrite la colère du président du Parti Mouvement pour la Solidarité et le Développement (MSD).

Pour Dr Abdoulaye Diallo, l’idée du gouvernement dans cette démarche est d’aggraver la misère de sa population.

«C’est la preuve que le coup fatal c’est de rendre le peuple pauvre de plus en plus et chaque jour. C’est tout ce qu’ils ont en train de faire», réagi t-il.

Ensuite, Dr Abdoulaye Diallo explique que, c’est seulement en Guinée qu’un litre d’essence et du gasoil peut être vendu au même prix.

«Quand le prix du baril était à 150 dollars, on payait le litre à 10 mille, et quand il est revenu à 20 dollars, on paie le litre à presque 10 mille. Donc il y a surtaxe sur le carburant. Des arguments qu’ils donnent ne sont ni scientifiques ni politiques et ni économiques. C’est juste une manière pour eux d’imposer la misère au peuple», a longuement expliqué l’opposant.