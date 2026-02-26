En ce début d’année 2007, le président Lansana Conté fait face à une vague de contestation qui a ébranlé le pouvoir du vieux général.

Le 10 janvier 2007 les deux centrales syndicales la CNTG et l’USTG lancent un mouvement de grève générale qui est brutalement réprimé. Les jours suivants, les manifestants, qui avançaient des revendications sociales et politiques ponctuelles, en viennent à exiger la démission du président Lansana Conté, qui est gravement malade.

L’armée est déployée et ouvre le feu sur des manifestants, plus d’une cinquantaine de mort sont dénombrées en fin janvier. Eugene Camara est nommé premier ministre, ce qui ne calme pas l’ardeur des manifestants. Le pouvoir instaure le couvre-feu et l’état de siège le 12 février 2007.

Le 26 février, après une médiation de la CEDEAO, le président Conté nomme comme Premier ministre Lansana Kouyaté, un diplomate de carrière, nomination qui est accueillie par la rue comme une victoire sur le président Conté.

Dans un rapport publié le 2 mai 2007 par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité, ces événements ont fait 137 morts et 1 667 blessés entre le 22 janvier et le 26 février 2007. Les coupables n’ont toujours été jugés malgré les cris de cœur des victimes.