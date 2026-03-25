Le processus de retrait des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) continue de mobiliser l’appareil diplomatique sous-régional, engagé dans la recherche d’une issue à la crise.

Dans ce contexte, l’ancien Premier ministre guinéen et ex-Secrétaire exécutif de la CEDEAO, Lansana Kouyaté, a été désigné pour conduire les négociations avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Selon des informations confirmées à Guinee360 par le parti de l’Espoir pour le developpement national (PEDN), le président en exercice de la CEDEAO a signé, ce mardi 24 mars 2026, l’acte officialisant cette nomination. « Monsieur Lansana Kouyaté est nommé négociateur en chef auprès du Burkina Faso, du Mali et du Niger suite à leur retrait formel de la CEDEAO. L’acte de nomination a été signé ce mardi après-midi par Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone et Président en exercice de la CEDEAO», a confié un haut responsable de son parti.

Notre informateur précise que Lansana Kouyaté va diriger les négociations pour une durée de 3 mois renouvelable.

Cette désignation intervient dans un climat de tensions persistantes entre la CEDEAO et les pays membres de l’AES, engagés dans une dynamique de rupture avec l’organisation régionale.