Né à Faranah en 1922, Sékou Touré a été l’un des principaux artisans de l’indépendance de la Guinée avant de devenir son premier président de la République en 1958.

Dès son jeune âge Sékou Touré qui est issu de par sa branche maternelle de Samory Touré est envoyé à l’école coranique et française. Élève du lycée technique de Conakry, Sekou y est expulsé pour avoir mené une protestation contre la nourriture de l’école.

Dans les années 40, avant l’indépendance de la Guinée, Sékou travaille pour le service postal (PTT) où, il occupera un poste en 1945. Il devient le secrétaire général du syndicat des postiers.

Devant Charles de Gaulle, en août 1958, Sékou Touré prononce sa phrase devenu culte « nous préférons la liberté dans la pauvreté qu’à l’opulence dans l’esclavage ». Il appelle ainsi la population à voter « Non » pour la communauté proposée par la France, ainsi le 02 octobre 1958, la Guinée accède à l’indépendance et Sékou devint le 1er président de la République de Guinée.

Commence ainsi 26 ans de dictature sans partage, qui a fait périr des dizaines de milliers de personnes dans le sinistre camp Boiro.

Héro pour les uns et tyran pour les autres, Sékou Touré meurt le 26 mars 1984 à Cleveland aux États Unis d’une courte maladie. Le Comité Militaire de Redressement National prend ainsi le pouvoir et amène le colonel Lansana Conté au pouvoir.