Né en 1936 à Labé, Siradiou Diallo est envoyé à l’école coranique à Timbi Tounni avant d’être envoyé à l’école primaire de Labé où il sortira diplômé en 1951.

Il valide ses études quelques années à Conakry avant d’être admis à l’Ecole Normale Williams Ponty de Sebikotane à Dakar. Il s’est dirigé vers la faculté des arts et lettres à l’université de Dakar. Il poursuivra ses études universitaires à l’université de Poitiers et de Paris.

Après ses études, Siradiou Diallo a travaillé successivement à la Banque Nationale de Paris (BNP) et à l’Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) jusqu’à la fin des années 60.

Diallo travaille ensuite pour Jeune Afrique à Paris, il deviendra Rédacteur en Chef et vice-président du journal.

En 1970, le régime de Sekou Touré qu’il fustige depuis ses années d’étudiant à Dakar, le condamne à mort par contumace suite à l’agression portugaise du 22 novembre de la même année.

A partir de 1970, muni de sa carte de presse, Siradiou parcourt le continent africain pour Jeune Afrique, il est partout sauf en Guinée où il ne reviendra qu’à la mort de Sekou Touré en 1984. Il crée ensuite son parti politique, l’UNR qui deviendra ensuite UPR.

Toujours homme de dialogue, Siradiou avait rencontré quelques jours avant sa mort, le 28 février 2004 ses paires de l’opposition guinéenne, rencontre après laquelle, il avait proposé à ses collègues un dîner, « pourquoi pas chez Alpha Condé, il fait très bien la cuisine » avait-il plaisanté.

« La lampe « Siradj » en arabe s’est définitivement éteinte » disait son confrère Elimane Fall de Jeune Afrique au lendemain de son décès.

Siradiou est inhumé à Labé le 26 mars 2004 en présence de plusieurs milliers de personnes venues rendre un dernier hommage à Honorable Siradiou.