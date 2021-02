Pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola et la pandémie de Covid-19, le gouvernement guinéen a annoncé de nouvelles mesures. L’annonce a été faite ce jeudi 25 février 2021 à travers un communiqué lu à la télévision nationale.

Le président guinéen a annoncé plusieurs mesures dont entre autres, le Port obligatoire des masques, lavage des mains; interdiction et suspension de toute manifestation culturelle tels que les concerts, dédicaces et les foires et la reconduction du couvre feu de 23h à 4h du matin.

1. L’administration publique et les entreprises privées :

– Prise de la température à la rentrée des établissements ;

– Respect strict du lavage des mains aux entrées et aux sorties des établissements ;

– Port obligatoire des masques dans les bureaux, dans les salles de réunion et dans tout espace de regroupement du personnel ;

– Respect de la distanciation physique.

2. Lieux publics :

– Mise en place des dispositifs de lavage des mains et port de masques obligatoire.

3. Lieux de culte :

– Respect de la distanciation physique, du port de masques et du lavage des mains systématique.

4. Cérémonies (baptêmes, mariages, cérémonie funèbre) :

– Port obligatoire de masques, respect de la distanciation physique, limitation du nombre de participants à moins de 50 personnes maximum.

5. lieux de loisirs et culturels :

– Port obligatoire de masques, lavage des mains, réduction de 50% selon la capacité de la salle permettant la distanciation physique avec un nombre limité et pas plus de 100 personnes maximum ;

– Interdiction et suspension de toute manifestation culturelle tels que les concerts, dédicaces et les foires ;

– Fermeture des lieux de loisir : bars, restaurants, boîtes de nuit à partir de l’heure du couvre-feu.

6. Sport :

– Mise en place des dispositifs pour le lavage des mains ;

– Port obligatoire des masques pour les spectateurs, limitation du nombre des spectateurs pour la distanciation physique ;

– Tests obligatoires pour les sportifs avant chaque compétition.

7. Ateliers et conférences :

– Port obligatoire de masques, lavage des mains et tests rapides pour les invités ;

– Limitation des participants à 100 personnes ;

– Respect de la distanciation physique.