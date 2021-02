Le tirage au sort des huitièmes de finale de la ligue Europa a rendu son verdict ce vendredi. Les guinéens Mady Camara, Amadou Diawara et Mohamed Aly Camara connaissent désormais leur adversaires et le calendrier de ces doubles confrontations.

Olympiacos – Arsenal :

Mady Camara et ses coéquipiers de l’Olympiacos retrouveront, comme l’année passée, les anglais d’Arsenal. Un bon souvenir pour le milieu de terrain guinéen et sa bande puisqu’ils avaient éliminés les coéquipiers d’Aubameyang au bout du suspense grâce à un but de Youcef El Arabi dans les arrêts de jeu. Les grecs recevront le match aller et se déplaceront à Londres pour le match retour.

AS Roma – Shakhtar Donetsk

Pour le revenant Amadou Diawara, c’est un voyage en Ukraine qui l’attend avec ses coéquipiers de la Roma. Les louves joueront le match aller à domicile avant d’effectuer le déplacement sur Donetsk.

Ajax Amsterdam – Young Boys

S’ils ont l’avantage de recevoir le match retour à domicile, les Young Boys de Bernes vont devoir sortir le grand jeu pour contrer ou espérer battre les hollandais de l’Ajax. Un gros morceau pour le défenseur guinéen Mohamed Aly Camara et ses coéquipiers jaunes et noirs.

Ces doubles confrontations se joueront les 11 et 18 mars 2021.

Le Tirage :

