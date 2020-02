Éducation : les élèves seront en congé exceptionnel à partir du 27 février

A cause des élections législatives et référendaire du 1er mars, un congé va être accordé aux encadreurs, aux élèves et étudiants guinéens.

Un communiqué du ministère de l’Education nationale diffusé à la télévision nationale a indiqué que les élèves, étudiants et encadreurs entreront en congés exceptionnels à partir du 27 février jusqu’au 03 mars 2020.

La décision est prise en prélude du double scrutin prévu le dimanche 1er mars. Il faut signaler que ces élections s’annoncent avec beaucoup de préoccupations.