Depuis la mise en place du CNT, certains acteurs politiques expriment leurs inquiétudes par rapport à la direction qui est en train de prendre la transition en cours en Guinée. Parmi eux, Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines (UFR).

Dans l’émission « les têtes brûlées » sur City FM ce mercredi 26 janvier 2022, il a prodigué des conseils au président Mamadi Doumbouya qui, selon lui, doit revoir son entourage: « Je pense que je suis l’une des personnes qui aiment de plus Colonel Doumbouya. Mais j’ai l’impression qu’il est pris en otage. Je veux qu’il reprenne la main. Il est la seule personne devant l’histoire qui va répondre des actes qu’il pose. Je dis bien une transition longue peut créer des problèmes non seulement au pays mais aussi à lui. Il n’a qu’à éviter. Il a toute l’attitude et la chance de rendre les Guinéens meilleurs, de faire en sorte que les Guinéens regardent dans la même direction. Mais à l’allure où vont les choses, les positions sont claires, les gens sont nommés, je crains très fort. Donc il doit se ressaisir et regarder la Guinée, c’est dans ça il trouvera son compte ».