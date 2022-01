En compagnie du ministre des Infrastructures et des Transports et celui de l’Administration du Territoire, Mohamed Béavogui a visité le chantier de la route Coyah-Farmoriah, dans la région administrative de Kindia, mardi 25 janvier 2022.

La reconstruction de cette transversale Coyah-Farmoriah située vers la frontière sierra-léonaise s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement des routes et de facilitation du transport au sein de l’Union du fleuve Mano. Un programme reparti à deux niveaux: l’un Coyah-Dandayah, long de 35,40 km et l’autre Dandayah-Farmoriah de 39,60km financé par la Banque africaine de Développement (BAD), l’Union européenne et l’État guinéen à hauteur de 257 milliards 551 mille 404 mille 839 GNF pour une durée de 24 mois allant du 20 mai 2020 au 19 mai 2022.

Dans la zone, Mohamed Béavogui, accompagné de ses collègues, était parti pour s’enquérir de la réalité de l’avancement des travaux de cette route. Devant le ministre en charge des Infrastructures, Mohamed Béavogui a insisté auprès de la société Henan Chine sur la nécessité du respect du délai butoir qui s’achève le 19 mai 2022. Il a également rappelé à l’entreprise la nécessité de l’utilisation des entreprises locales pour la sous-traitance et le respect des normes de qualité de cette route.

De son côté, le ministre Mory Condé a rassuré le Premier ministre que des instructions ont été données aux autorités locales notamment les préfets de Coyah et Forecariah afin de sécuriser les installations et appuyer les équipes pour faciliter la sécurisation des installations. Pour le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, cela permettra de faire avancer les travaux pour respecter le délai du mars.

Le ministre des Infrastructures et des Transports a estimé que l’insuffisance d’équipements, le manque d’effectif et d’organisation du travail seraient la cause du retard. C’est pourquoi Yaya Sow a recommandé à la société Henan Chine de corriger ces faiblesses afin d’achever les travaux avant l’hivernage.