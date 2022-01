Le lancement des travaux annuels de la Douane a eu lieu ce mardi 25 janvier 2022 à Conakry. La cérémonie a connu la présence des membres du Gouvernement, des autorités militaires et le service de la Douane nationale.

Dans sa communication à l’occasion de cette cérémonie, le Directeur général des Douanes, Colonel Moussa CAMARA, a martelé qu’en dépit de la contraction des activités commerciales causée fondamentalement par la pandémie de la COVID-19, l’administration des douanes guinéennes a fait preuve «d’une grande efficacité» l’année écoulée dans la mobilisation des recettes et la protection des consommateurs. Selon lui, un taux «de 84,09%» a été atteint dans les prévisions de recettes de la loi rectificative.

Le Directeur général des douanes a mis l’occasion à profit pour égrener, selon lui, les principales réalisations qui ont particulièrement marqué l’année 2021: «Il y a eu la dématérialisation du transfert de l’édiction du bulletin de liquidation du bon à enlever et de la quittance au niveau des déclarants, l’informatisation de la procédure de traitement des attestations d’exonération et la poursuite du projet de modernisation du service des ressources humaines et formation dans le cadre du projet d’appui aux corps de contrôle et à l’administration fiscale.»

Présent à ce lancement, le ministre du Budget, Moussa CISSÉ, a salué l’efficacité de l’administration des douanes dans la mobilisation des recettes et de la protection des consommateurs. Il affirme que la Douane « a significativement renforcé ses activités dans la défense des intérêts de l’Etat notamment dans le cadre de la sécurisation des frontières, la lutte contre le blanchiment d’argent, la lutte contre le trafic des stupéfiants, contre le terrorisme et son financement ».

Poursuivant son allocution, Moussa CISSÉ a laissé entendre que cette réalisation «est l’effet conjugué des résultats des réformes menées au niveau des politiques publiques et aussi grâce à votre travail en tant que soldats de l’économie.»

Pour sa part, le Chef d’état-major des forces armées guinéennes, Colonel Sadiba Coulibaly, a fait savoir que le soldat qui se bat au front ne peut le faire que si les conditions sont réunies, pareil pour le policier qui maintient l’ordre dans les rues. Pour lui, dans l’un comme dans l’autre, il s’agit de conditions logistiques et ce rôle, la douane en constitue un maillon essentiel.

« Je suis venu ici vous dire que nous devons développer des relations entre nous et que nul ne se sous-estime. Nos rôles sont certes différents, mais nous avons un objectif commun. Nous devons plus que jamais apprendre à compter sur nous-mêmes en renonçant à nos habitudes et en sachant que le futur peut être programmé », a-t-il ajouté.

En présidant le lancement des travaux de la réunion annuelle des douanes, le Premier ministre, Mohamed Béavogui, a affirmé que les résultats obtenus sont aussi imputables à la bonne collaboration avec le secteur privé, avec l’appui des partenaires techniques et financiers du pays.

Par ailleurs, après avoir réitéré son soutien et celui du Gouvernement pour la mise à disposition «des moyens et ressources nécessaires», à la disposition de la Douane, Mohamed BEAVOGUI a indiqué qu’en plus des autres objectifs, il est assigné à la Direction générale des Douanes pour l’exercice 2022, «une prévision de recettes qui s’élève à 12 975 milliards GNF (LFI 2022).»