Pressenti pour occuper le poste de Premier ministre en Guinée: Kemoko Touré réagit

Des informations, selon lesquelles, Kemoko Touré, ancien Directeur Général de la CBG (Compagnie de Bauxite de Guinée), serait pressenti pour occuper le poste de Premier ministre du gouvernement Alpha Condé, ont circulé ces derniers temps en Guinée, notamment sur le réseau social Facebook.

Interrogé sur cette rumeur, ce dimanche, 26 janvier 2020, le principal concerné a apporté des précisions sur le sujet.

«Je ne suis pas un dictateur. Donc je n’empêche pas les gens de réfléchir et de dire ce qu’ils veulent (…) Nous sommes dans un pays où il y a un président de la République, et un premier ministre. Moi, je ne suis pas intéressé pour le poste de Premier ministre. » réagit celui qui a été le premier noir à la tête de la CBG depuis sa création en 1963

«Je me sens très bien comme je suis, c’est-à-dire libre. Le jour où je veux prendre des responsabilités, je l’annoncerai exactement avec clarté, sans tourner autour du pot. Mais pour le moment, je ne suis pas intéressé et je n’écoute pas non plus les rumeurs. » persiste et signe Kemoko Touré.

Il l’a fait savoir à l’occasion de l’Assemblée générale hebdomadaire Foutty-Laffidy.