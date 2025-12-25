La première journée de la CAN 2025 s’est achevée ce mercredi avec les deux affiches du groupe F. Pour son entrée en lice, le champion en titre a bien entamé la défense de son trophée.

De son côté, le Cameroun a remporté son duel face au Gabon, au stade de Agadir.

La côte d’ivoire s’impose d’entrée

L’entrée en scène du champion d’Afrique en titre, s’est soldée par un succès (1-0), face au Mozambique. Les éléphants de la côte d’ivoire se sont imposés ont fait le service minimum au stade de Marrakech. L’unique de la rencontre a été marqué par Ahmad Diallo à la 49ème minute de jeu.

Un succès qui permet aux ivoiriens de bien entamer la défense de leur titre de champion d’Afrique.

Le Cameroun domine le Gabon

La sélection camerounaise a remporté le choc face à son homologue gabonaise, au Grand stade d’Agadir. Les lions indomptables grâce à un but de Karl Etta Eyong, dès la 6e minute.

Une victoire importante pour les camerounais qui devront se mesurer aux tenants du titre, les Eléphants de Côte d’Ivoire, le dimanche 28 décembre à 21h à Marrakech.

Les Gabonnais, eux, devront vite se rattraper. Ils en auront l’occasion dès dimanche face au Mozambique, à Agadir.

La deuxième journée du tournoi débute vendredi prochain avec le choc du groupe A entre le pays hôte, le Maroc et le Mali, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.