Les Forces vives de Guinée maintiennent la pression sur la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 25 décembre 2024, elles ont réitéré leur volonté d’exiger la mise en place d’une transition civile dès le mois de janvier 2025.

Dans cette déclaration, elles ont rappelé qu’elles ne reconnaîtront plus le pouvoir en place à partir du 31 décembre 2024 conformément à l’accord dynamique signé avec la CEDEAO en décembre 2022. À cet effet, elles annoncent une série de manifestations pacifiques qui débuteront le 6 janvier 2025 à Conakry, avant de s’étendre dans les préfectures du pays pour exiger le départ immédiat de la junte et la mise en place d’un gouvernement de transition civile, qu’elles considèrent comme étant plus apte à relever les défis socio-économiques du pays.