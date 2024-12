Lors des échanges avec la Direction du Patrimoine Bâti Public, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances initiale 2025, le Conseil national de la transition a constaté le non paiement de loyer par les ministres. Pour le respect des règles de bonne gouvernance, il exige que les concernés se conforment aux principes.

“La majorité des ministres en fonction ne s’acquittent pas du paiement du loyer mensuel”, a révélé le CNT. De plus, a-t-il déploré, “la plupart des anciens ministres continuent d’occuper des logements administratifs au sein de la cité ministérielle, bien qu’ils ne soient plus en fonction”, a fait savoir la Commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire de l’organe législatif de la transition.

Pour le respect des règles et de bonne gouvernance, le CNT invite les ministres en fonction à honorer leurs obligations en matière de paiement des loyers, conformément aux dispositions établies et les anciens ministres à libérer les logements administratifs qu’ils occupent encore afin de permettre une réaffectation à d’autres en fonction. “Le CNT reste confiant que ces dispositions seront prises avec diligence dans l’intérêt de la gestion efficiente du patrimoine bâti public”, a indiqué le rapporteur N’gouamou Fabara.