Dans son rapport 2023, la commission d’examen de l’économie et de la sécurité américano-chinoise (USCC) classe la Guinée comme étant le 2e pays le plus endetté auprès de la Chine. Le gouvernement guinéen par la voix de son ministre de l’Economie et des finances a précisé que ledit rapport a pris en compte des « intentions » de l’accord-cadre Sino-guinéen signé en 2017.

De façon globale, le portefeuille de la dette de la Guinée est de 9,240 milliards dollars, dont 4,739 milliards dollars de dette intérieure et 4,501 milliards dollars de dette extérieure avec un taux d’endettement 38,5% à fin 2023, a expliqué le ministre Moussa Cissé interrogé par Convergencegn.com.

Selon le rapport de l’USCC, parmi les 15 pays pauvres les plus endettés (PPTE), ayant reçu le plus de prêts de la Chine, 14 sont des pays africains. Le seul pays non africain de la liste, c’est la Bolivie, l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud. La Guinée est classée avec 21,9 milliards USD.

Le ministre guinéen de l’économie a démenti avant de préciser que la dette chinoise est très exactement de 1,730 USD. « Ils ont pris des intentions qui ne sont pas une dette constituée comme, notamment les 20 milliards dollars de l’accord-cadre Sino-guinéen. Il s’agit d’un protocole d’accord et non une convention de financement. Une dette ou un prêt n’est constitué que lorsqu’on le Ministre de l’Economie et des finances signe la convention de financement qu’on présente en conseil des ministres, sollicite l’autorisation de ratification de l’organe législatif, requiert l’avis juridique de la cour suprême et enfin la promulgation et la ratification par le Président de la République », a expliqué Moussa Cissé.