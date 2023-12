Devant le Conseil national de la transition (CNT) à l’occasion de la présentation du Projet de loi des finances (PLF) 2024, le gouverneur de la banque centrale, Karamo Kaba, a indiqué que l’explosion du dépôt des hydrocarbures aura des graves répercussions économiques.

Après l’explosion du dépôt de la Société guinéenne des pétroles (SGP) dans la nuit 17 au 18 décembre 2023, le gouvernement a pris des mesures conservatoires et de sécurité dont la fermeture des stations-services, des écoles et l’arrêt du travail dans les secteurs public et privé à Kaloum.

Selon le gouverneur de la BCRG, l’Institut national de la statistique (INS) entrevoit une baisse des importations de pétrole raffiné pour le reste de l’année 2023 de l’ordre de 4,2%, et un ralentissement des activités de transports d’environ 2 points de pourcentage par rapport à une situation normale et dans ce contexte, la croissance économique pourrait être amputée de 0,7 point de pourcentage.

« Soyons clairs et lucides, cet incendie aura des répercussions économiques et sociales importantes. Au plan économique, la croissance sera affectée. En effet, si la destruction des installations de la SGP entraine, à moyen terme une rupture de l’approvisionnement du pays en carburant, cela risque de perturber les secteurs des transports, de l’industrie, du commerce, des services, etc. Au niveau de l’inflation, cette perturbation pourrait vraisemblablement occasionner une flambée des prix à la consommation. À date les transports interurbains ont augmenté de plus de 60% dans l’ensemble du pays et ont triplé par endroit », a fait savoir Karamo Kaba.

Si cette tendance se poursuit, l’inflation en glissement annuel au niveau national pourrait se situer à plus de 10% en décembre 2023, contre une prévision de moins de 5%, et elle pourrait dépasser 15% dans la région de Conakry alors qu’elle se situait à 8% en novembre 2023, a indiqué le gouverneur. « En termes de finances publiques, le budget de l’Etat sera affecté par la baisse des recettes liées au ralentissement des activités, et par la hausse des dépenses sociales liées à la prise en charge des sinistrés et à la reconstruction des infrastructures endommagées », a-t-il noté.