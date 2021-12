Blessés, Florentin POGBA et Antoine CONTÉ ne feront pas le voyage au Cameroun pour la CAN 2021. Le sélectionneur guinéen a fait appel à deux joueurs du championnat national pour pallier ces absences…

Dans un communiqué partagé sur ses canaux de communication, la Fédération Guinéenne de Football a informé son public de l’indisponibilité de deux joueurs sélectionnés parmi les 27 Syli pour la CAN 2021. Il s’agit de Florentin POGBA et d’Antoine CONTÉ.

Le premier souffre, selon son club, d’une blessure au genou droit et à la cheville gauche (ténosynovite du tibia postérieur de la cheville et une rupture focale partielle du tendon quadricipital du genou). Le second est convalescent et s’est entretenu avec le sélectionneur Kaba DIAWARA. Il a expliqué qu’il ne s’estimait pas à 100% de ses moyens et qu’il était préférable de renoncer à honorer sa première sélection sans avoir la certitude de pouvoir tout donner pour son pays.

Pour pallier ces absences, deux joueurs du championnat local ont été sollicités. Il s’agit des milieux de terrains Fodé CAMARA du Horoya AC et Gaoussou SIBY du Wakriya AC. Pour rappel, la CAN se jouera bel et bien en terre camerounaise du 9 janvier au 6 février 2022.

@JeuneElhadj