Mandat d’arrêt contre lui: « C’est bien fait pour ma gueule » estime Guillaume Soro

Un mandat d’arrêt international a été lancé contre l’ancien président de l’assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Le procureur de la république Richard Adou reproche à Soro « tentative d’atteinte à l’autorité de l’État et à l’intégrité du territoire national ».

En route pour Abidjan à bord d’un jet après plus de six (6) mois d’absence, Guillaume Soro, après avoir été informé du mandat d’arrêt lancé contre lui et de la présence de nombreux forces de sécurité à l’aéroport d’Abidjan, a décidé d’atterrir à Accra.

Après quelques heures passées à l’aéroport d’Accra, Soro a enfin reçu l’autorisation de retourner en Europe. Sur Twitter, le principal intéressé a réagit, réaction assez particulière. Pour le président du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), ce mandat d’arrêt est bien fait pour sa gueule.