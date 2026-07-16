Fonction publique : 599 agents toujours introuvables après le contrôle au ministère de l’Économie, l’État durcit le ton

Le ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique poursuit son opération d’assainissement du fichier des agents de l’État. Dans ce cadre, 599 fonctionnaires qui n’ont toujours pas justifié leur absence lors du contrôle physique organisé en avril 2026 au ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (MEFB) bénéficient d’un dernier délai de dix jours pour régulariser leur situation.

L’annonce a été faite à travers un communiqué publié ce jeudi 16 juillet 2026 et signé par le ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, Faya François Bourouno. Le département précise que cette décision intervient à la suite d’une mission de vérification menée par l’Inspection générale de l’administration publique (IGAP).

Lors de cette opération de contrôle, 1 747 agents avaient été déclarés absents. Afin de permettre aux personnes concernées de fournir des justificatifs, une commission avait été mise en place pour examiner les différents dossiers.

Selon le ministère, cette démarche a permis de régulariser une partie des situations. En revanche, 599 agents ne se sont toujours pas présentés devant la commission et n’ont fourni aucune explication. «Cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599) agents ne se sont pas présentés et n’ont fourni aucune justification malgré les dispositions prises à cet effet », souligne le communiqué.

Face à ce constat, les autorités accordent, à titre exceptionnel, une ultime possibilité aux agents concernés. « Le ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique accorde, à titre exceptionnel, une ultime et dernière opportunité aux cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599) agents concernés de se présenter devant la commission dans un délai de dix (10) jours», indique le document.

Les agents concernés sont invités à se rapprocher de leur chef de division des ressources humaines, notamment de la Division des ressources humaines du ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, afin de consulter la liste des personnes concernées et d’accomplir les formalités requises.

Le ministère prévient qu’aucune prolongation ne sera accordée au-delà de ce délai. Les agents qui ne se conformeront pas à cette dernière injonction s’exposeront aux sanctions administratives prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la politique de réforme engagée par les autorités guinéennes pour fiabiliser le fichier de la fonction publique, maîtriser les effectifs de l’administration et renforcer la gestion des ressources humaines de l’État..