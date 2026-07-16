De la Constitution à Simandou 2040 : le bilan de quatre années de Dr Dansa Kourouma à la tête du CNT

Publireportage – Après quatre années passées à la présidence du Conseil national de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma laisse derrière lui un bilan largement dominé par les réformes institutionnelles engagées durant la transition.

De l’élaboration de la nouvelle Constitution à l’adoption de textes majeurs, en passant par la modernisation de l’institution parlementaire et le renforcement de la diplomatie parlementaire, son mandat aura accompagné l’une des plus importantes phases de refondation de l’État guinéen.

Parmi les principaux chantiers conduits sous sa présidence figure le processus constitutionnel ayant abouti à la rédaction de l’avant-projet de nouvelle Constitution. Celui-ci a été précédé de vastes consultations organisées dans les 33 préfectures du pays et les communes de Conakry afin de recueillir les attentes des populations. Ce processus a également été enrichi par un forum interreligieux, un symposium sur le constitutionnalisme et un débat national d’orientation constitutionnelle, avant une campagne de vulgarisation menée en Guinée et à l’étranger.

Sur le plan législatif, le Parlement de transition a adopté de nombreuses lois ordinaires, des lois organiques, des résolutions et des conventions. Le nouveau Code électoral ainsi que plusieurs lois organiques destinées à accompagner l’application de la future Constitution figurent également parmi les textes majeurs adoptés au cours de cette période.

Le mandat de Dr Dansa Kourouma a également été marqué par l’adoption de la Loi-Plan Simandou 2040 et de la Loi de programmation 2026-2030, deux textes considérés comme stratégiques pour la planification du développement national. À cela s’ajoutent plusieurs lois autorisant la ratification d’accords de financement portant sur les infrastructures, l’énergie, la santé, l’agriculture, l’éducation et la sécurité.

En matière de contrôle parlementaire, plusieurs missions d’information ont été conduites sur le terrain, tandis que des séances plénières spéciales ont été consacrées aux questions écrites et orales adressées aux membres du gouvernement, dans le cadre du suivi de l’action gouvernementale.

Sous sa présidence, l’administration parlementaire a également connu une série de réformes internes, notamment l’assainissement du fichier du personnel, la bancarisation des salaires des fonctionnaires parlementaires et le renforcement de leurs capacités.

Le chantier de construction du futur siège de l’Assemblée nationale constitue également l’un des projets emblématiques de cette période. Présenté comme le premier complexe parlementaire moderne de l’histoire de la Guinée, il est appelé à accueillir les futures institutions parlementaires de la Ve République.

Sur le plan de la coopération internationale, Dr Dansa Kourouma a renforcé les relations du Parlement guinéen avec plusieurs organisations parlementaires, notamment le Parlement de la CEDEAO, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et l’Union interparlementaire, contribuant ainsi à accroître la visibilité de la Guinée dans les instances parlementaires internationales.

Le secteur de la communication institutionnelle n’est pas en reste. Son mandat aura notamment permis la relance de la Radio parlementaire 107.5 FM, restée inactive pendant plusieurs années, ainsi que la création de Parlement TV, la première chaîne de télévision parlementaire d’Afrique francophone au sud du Sahara.

Parallèlement à son action institutionnelle, Dr Dansa Kourouma a reçu plusieurs distinctions internationales. En 2023, la Triune Biblical University, aux États-Unis, lui a décerné un Doctorat Honoris Causa en Leadership en reconnaissance de son engagement citoyen et de son parcours. La même année, il a également reçu la Médaille d’Or de la Ligue Universelle du Bien Public, en France. Son engagement dans les domaines de l’humanitaire, du développement et du leadership avait auparavant été récompensé par le prix humanitaire KISS, décerné par l’Institut Kalinga (KIIT/KISS) en Inde.

À l’heure où la Guinée s’apprête à tourner la page de la transition, ces différentes réalisations constituent les principaux marqueurs du passage de Dr Dansa Kourouma à la tête du Conseil national de la Transition, une période qui aura accompagné la mise en place des bases juridiques et institutionnelles de la Ve République.