À un peu plus d’un mois de la présidentielle du 28 décembre 2025, les autorités guinéennes multiplient les initiatives pour garantir la neutralité de l’administration publique. En tournée nationale, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a réaffirmé des consignes strictes à l’intention des gouverneurs, préfets et sous-préfets, les exhortant à adopter une posture impartiale et à assurer un traitement égalitaire de l’ensemble des candidats.

Candidat à la magistrature suprême et président du Rassemblement pour le Renouveau et le Développement (RRD), Abdoulaye Kourouma estime que la Direction générale des élections (DGE) donne déjà l’exemple. Il salue une institution « transparente » dans ses échanges avec les formations politiques et souhaite que cette attitude inspire l’ensemble de l’administration, notamment les services engagés dans le processus de décentralisation.

« Il faut saluer la transparence de la DGE depuis le début du processus électoral. Tous les partis et candidats sont traités de manière égale et ont accès aux mêmes informations. Concernant le ministère de l’Administration du territoire, nous souhaitons que cette transparence et cette neutralité s’étendent également aux autres niveaux de l’administration, notamment la décentralisation. La DGE donne déjà un exemple positif et nous espérons que les autres administrateurs suivront le même modèle. »

Interrogé sur les garanties nécessaires à un traitement équitable de tous les candidats, Abdoulaye Kourouma met en avant l’importance de la concertation continue. « Pour le moment, nous sommes pleinement associés au processus et consultés par la DGE sur toutes les décisions, ce qui constitue déjà une garantie importante. Cette concertation doit se poursuivre à tous les niveaux et de manière collégiale.»

Il assure également que ses équipes déployées sur le terrain n’ont relevé aucune anomalie. « Pour l’instant, mes équipes sur le terrain n’ont signalé aucun problème. Tout se déroule bien et nous sommes rassurés par le processus engagé. »

Le président du RRD appelle enfin les institutions impliquées à maintenir le cap afin d’assurer un scrutin crédible et apaisé. « Nous les encourageons à poursuivre sur la voie de l’inclusion et de la transparence. Depuis le début, les décisions à la DGE sont prises collégialement et tous les candidats sont associés. Tant que cette approche continue, il n’y aura pas de crise. Les décisions sont prises à la majorité et les divergences sont résolues par la discussion. Nous félicitons donc le processus jusqu’à présent et appelons à maintenir cette transparence et cette inclusion. »