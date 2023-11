Le monde culturel est souvent marqué par des rebondissements entre artistes et managers. À en croire l’artiste Oumar Le blanc le contrat qui le lie à son manager Moustapha Cissé est désormais arrivé à son terme. Désormais, il est libre de tout engagement.

Le contrat de management liant l’artiste Oumar Le blanc et le créateur de contenu sur la télé web Dalaive le villageois a touché à sa fin. C’est l’artiste lui-même qui l’a annoncé à sur ses réseaux sociaux.

Apparemment, le contrat qui liait les deux parties était d’une durée de deux ans. C’est-à-dire de 2021 à 2023. Cependant, l’artiste demeure reconnaissant en vers son désormais ex-manager. “Daleive reste et restera mon frère, un ami et un père pour moi, seulement le contrat est fini”, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, sur l’éventuelle prolongation du contrat avec un nouveau bail avec son ancien manager Dalaive le villageois, Oumar Le blanc est ferme et catégorique : “Non c’est fini avec lui on a fait beaucoup de temps ensemble à travailler et sur ça je lui ai choisis comme mon manager, mais là c’est fini.”

Après un direct sur les réseaux Oumar le blanc dit avoir reçu plusieurs offres toute fois, il souhaite d’abord évaluer les offres et opportunités qui s’offrent à lui.

Au cours de cette collaboration avec Dalaive Le villageois Cissé, Oumar Le blanc a obtenu deux prix, à savoir le trophée du meilleur concert en Égypte et le prix de l’artiste espoir de la musique guinéenne en Allemagne, reçu en 2022.